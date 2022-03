Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ildiha dato spazio anche a undella serie originale,La serie arriverà prossimamente sugli schermi di Disney+, quindi non proseguite se non volete anticipazioni sulla serie.

Nella puntata della settimana precedente era stato introdotto nella narrazione George Van Smoot, ovvero il Capitano interpretato da Kyle Machlachlan (Twin Peaks). Il personaggio era stato introdotto per la prima volta nella sesta stagione di How I Met Your Mother, venendo mostrato come il marito di Zoey Pierson (Jennifer Morrison), che lo lasciava per frequentare Ted Mosby.

Il Capitano è diventato successivamente uno dei personaggi più apprezzati dai fan, mentre Zoey non è stata particolarmente amata dagli spettatori.

Il Capitano ha inoltre avuto il suo lieto fine quando è stato svelato in How I Met Your Mother che si è sposato con Becky (Laura Bell Bundy), l’ex collega di Robin a Metro News 1. Nello spinoff si scopre però che ha tradito la moglie e la donna l’ha scoperto.

In How I Met Your Father è apparsa Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) e nel season finale Sophie (Hilary Duff) arriva a McLaren’s, il bar mostrato nello show originale, per chiarirsi le idee ricevendo uno scotch e un po’ di consigli da Robin.

La regista Pamela Fryman ha dichiarato:

Certamente abbiamo parlato di chi avremmo dovuto far tornare, quando sarebbe dovuto accadere, questo tipo di cose. Speriamo di andare in onda per un po’, e speriamo di rivedere molti vecchi amici, ma non volevamo esagerare. Cobie si inseriva in modo così fluido nella storia che stavamo raccontando.

