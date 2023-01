How I Met Your Father: Jason Segel sarebbe disposto ad avere un cameo nella serie

How I Met Your Father

Jason Segel potrebbe aggiungersi alla lista delle star dello show originale apparse con un cameo in How I Met Your Father?

L’interprete di Marshall Eriksen nella serie originale How I Met Your Mother, andata in onda dal 2005 al 2014, ha infatti ammesso che c’è la possibilità di una sua apparizione nel progetto con star Hilary Duff.

L’attore, intervistato da Entertainment Tonight, ha risposto alla domanda riguardante lo spinoff della sitcom che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Jason ha così dichiarato:

Queste persone hanno cambiato la mia vita. Farei qualsiasi cosa mi chiedessero.

In How I Met Your Father sono già apparsi Cobie Smulders nella parte di Robin Scherbatsky e, nella première della seconda stagione, Neil Patrick Harris con il ruolo di Barney Stinson. Nell’universo di “How I Met Your…” sono inoltre apparsi nuovamente Kyle MacLachlan nella parte del Capitano e Laura Bell Bundy che ha ripreso il ruolo di Becky.

Che ne pensate della possibilità che Jason Segel appaia nella serie How I Met Your Father? Lasciate un commento!

