I Am Groot è canonico nel MCU, ecco quando è ambientato

Nonostante James Gunn avesse detto il contrario, è stato confermato che I Am Groot sarà canonico nel Marvel Cinematic Universe.

In una recente intervista, il capo della divisione streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha confermato che la serie di corti sarà ambientata tra la fine di Guardiani della Galassia Vol. 2 e la prima scena dopo i titoli di coda del film, con qualche eccezione facilmente intuibile.

È una finestra molto stretta. Si svolge in realtà tra la fine di Guardiani 2 e prima della scena dopo i titoli di coda in cui Groot è adolescente. Quindi, è in questa finestra stretta che Groot si trova in quella fase di sviluppo post-bambino. Ed è stato qualcosa che ha davvero entusiasmato, James Gunn e anche lui conosceva il lavoro di Kirsten ed era felice di lavorare con lei.