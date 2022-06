ha annunciato, con un nuovo poster, la data d’uscita di, serie di corti animati con protagonista il piccolointrodotto in Guardiani della Galassia vol.2.

La serie di corti arriverà su Disney+ il 10 agosto, una settimana prima di She-Hulk. Promuovendo la serie sul proprio profilo Twitter, James Gunn ha svelato di essere solo produttore esecutivo, e che questa serie di corti animati non sarà per forza di cose legata alla saga dei Guardiani della Galassia, lasciando intuire che si tratterà di corti esterni come gli episodi di What If…?

I Am Groot è la seconda serie animata dei Marvel Studios. Nei prossimi anni usciranno Marvel Zombies, Spider-Man: Freshman Year, e X-Men ’97.

La prima descrizione ufficiale della serie svela quanto segue:

I Am Groot sarà una serie dedicata al personaggio introdotto nei Guardiani della Galassia, a quanto vediamo dall’immagine nella sua versione più piccola e tenera. I Am Groot è descritta come una serie di cortometraggi con protagonista il piccolo Groot assieme ad alcuni “insoliti personaggi”.

Siete contenti della data d’uscita di I Am Groot? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book, 2