James Gunn non è il produttore esecutivo della stagione 2 di I Am Groot, ma ha comunque dato il suo benestare alla regista dei corti.

In un’intervista con Comic Book, la regista di I Am Groot Kirsten Lepore ha parlato del coinvolgimento di James Gunn:

Penso che avesse molta fiducia in noi, soprattutto dopo la prima stagione. L’ho presa come un sigillo d’approvazione e pensavo “Okay, abbiamo trovato il nostro ritmo, stiamo facendo le nostre cose, James ci dà il suo consenso. Penso che siamo a posto per la seconda stagione”. Le sue impronte digitali e il suo DNA sono sempre lì perché è stato lui a creare questo personaggio.

Gunn fu produttore esecutivo nella prima stagione di I Am Groot. Durante quel periodo, lui e Lepore hanno parlato su come gestire il personaggio titolare:

C’è stata una conversazione che ho avuto con lui proprio all’inizio della prima stagione. Abbiamo avuto modo di parlare di chi sia questo personaggio, solo per assicurarci che fossimo sulla stessa lunghezza d’onda. Volevo rendere giustizia a quel personaggio. Mi ha dato un paio di pillole di saggezza e ha descritto Groot come il bambino cattivo. L’ho sempre tenuto in mente mentre scrivevo per la prima e la seconda stagione. Quelle parole magiche di ispirazione continuano a filtrare attraverso i concetti della seconda stagione.