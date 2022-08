I Simpson 34: nuove anticipazioni, un episodio svelerà come la serie prevede il futuro

I Simpson sono arrivati alla stagione 34 e il produttore e showrunner Matt Selman ha regalato alcune anticipazioni sui prossimi episodi.

In un’intervista rilasciata a Deadline, lo sceneggiatore ha infatti dichiarato:

Selman ha poi aggiunto:

Abbiamo Simu Liu di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli in uno show sul perfetto fidanzato futuro di Lisa. Abbiamo la nostra première della stagione in cui Homer viene coinvolto in un gruppo di cospiratori mentre va alla ricerca di una tartaruga scomparsa. Sono davvero eccitato per un episodio in cui Krusty ha un talk show pomeridiano in stile Ellen DeGeneres e la situazione scivola nel caos. E poi abbiamo questa grandissima parte da guest star per la leggenda della comicità Melissa McCarthy. Sarà una parte davvero gustosa e divertente in cui interpreta una ragazzina che diventa rivale di Homer per ottenere l’amore di Nonno. Homer penserà ‘Perché al nonno piace? E perché non mi apprezza?’. E sarà anche davvero emozionante.