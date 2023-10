Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel nuovo episodio della stagione 35 della serie animata I Simpson viene mostrato un evento inaspettato: Mr Burns si è infatti sposato per la prima volta.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nei precedenti episodi dello show Mr Burns si è fidanzato almeno tre volte, ma in Thirst Trap: A Corporate Love Story il personaggio si sposa realmente con Perspehone, che ha la voce di Elizabeth Banks.

La donna è a capo di una società emergente nel settore tecnologico chiamata Lifeboat e ha compiuto la sua scalata verso il successo nonostante abbia abbandonato gli studi, sfruttando il suo fascino. Persephone inizialmente odia Mr Burns per i danni che le sue attività stanno causando all’ambiente, ma poi i due si innamorano.

Successivamente si scopre che le attività legate all’acqua di Lifeboat sono illegali a causa di una dose letale di sale. La donna finisce in prigione e il matrimonio finisce. Mr Burns continua ad avere dei sentimenti romantici nei suoi confronti, mentre Persephone inizia a mentire per compiere le sue prossime attività.

