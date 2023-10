È Entertainment Weekly a svelare in anteprima alcune immagini inedite del quarto episodio della trentacinquesima stagione dei Simpson, che andrà in onda il 29 ottobre su Fox e conterrà diversi cameo eccellenti.

La puntata, intitolata Thirst Trap: A Corporate Love Story, vedrà il Signor Burns decidere di volgere la sua attenzione sulla Silicon Valley e i suoi affari miliardari. L’industriale perderà la testa per Persephone (doppiata da Elizabeth Banks), giovane CEO che ha lasciato l’università palesemente ispirata a Elizabeth Holmes, fondatrice di Theranos e attualmente in carcere (come raccontato in The Dropout). La donna convince Burns a finanziare l’azienda dei suo sogni, un progetto più che losco.

Ma grazie alle immagini scopriamo anche che ci saranno cameo del documentarista Ken Burns e di giornalisti che hanno seguito le vicende della Silicon Valley come Kara Swisher, Andrew Ross Sorkin, e Christiane Amanpour. Ma ci sarà anche l’attore Peter Coyote e il regista Peter Jackson.

In particolare, la foto con Peter Jackson contiene diversi riferimenti alla sua cinematografia: un poster di “Kong vs. Smaug” e la copertina dell’album Abbey Road con i pupazzi di Meet the Feebles al posto dei Beatles (ricordiamo che il regista ha curato The Beatles: Get Back)!

Potete vedere tutte le foto qui sotto:

