Dopo le discussioni delle scorse settimane, in cui si affermava che ne I Simpson Homer non avrebbe più strangolato Bart, nell’ultimo episodio la situazione si è ribaltata ed è il figlio a gettarsi attorno al collo del padre.

In uno degli episodi precedenti della stagione, Homer ha detto che non avrebbe più strangolato suo figlio poiché “i tempi sono cambiati”, e questo si è trasformato in un dibattito così acceso tra i fan che il team creativo ha dovuto esplicitare tramite Matt Groening che era solo una battuta. Nell’episodio andato in onda questa settimana, è proprio Bart a strangolare il padre, ribaltando la situazione che ha scaldato le bacheche web nelle ultime settimane.

I nuovi episodi de I Simpson sono iniziati l’1 ottobre negli Stati Uniti e arriveranno solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

