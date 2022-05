Il prossimo episodio de, che andrà in onda negli Stati Uniti questa domenica, ospiterà gran parte del cast di

L’episodio si intitolerà “Meat Is Murder” (La carne è un omicidio) e fonderà insieme elementi del film del 2016 The Founder con la serie HBO Succession, con la partecipazione straordinaria di Nicholas Braun nei panni del cugino Greg. Le immagini del prossimo episodio confermano che appariranno anche altri membri della famiglia Roy, anche se al momento non è ancora noto se saranno doppiati dai loro attori.

Nicholas Braun non sarà l’unica guest star dell’episodio, saranno infatti anche presenti le voci di John Lithgow, Krysten Ritter, Edi Patterson, Seth Green, Paul F. Thompkins e Charli D’Amelio.



Fonte: Comic Book