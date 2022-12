Le gag del divano sono tra le parti de I Simpson più amate dal pubblico, offrendo ogni episodio qualcosa di diverso.

In una nuova intervista con GQ, lo showrunner Matt Selman ha svelato che alcune delle gag sono state

Un’altra cosa interessante che abbiamo fatto con le gag sul divano è stata quella di raggiungere i fan artisti. Sento che è davvero importante contattare le persone che amano la serie tv e amano reinterpretarlo nel loro stile personale. Abbiamo avuto un giovane gentiluomo che vive in Venezuela, ha usato i suoi disegni della versione per adolescenti dei Simpsons per una gag del divano in un episodio. E penso che ci colleghi a una nuova generazione di fan dei Simpson in un modo davvero speciale.

Sai, David Silverman ha animato una classica sequenza dei Simpson in cui Homer si fa strada attraverso New Orleans, poi questi super fan svizzeri l’hanno ricreata loro stessi, mangiando il cibo, il cibo esatto, nello stesso modo in cui David lo ha animato. Ora fanno gag del divano per noi. Ne hanno fatte un paio: ne hanno fatto con delle patate a forma dei Simpson, e ne hanno fatto uno simile a un doodle di Google.