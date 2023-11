Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nello speciale di Halloween de I Simpson di quest’anno, Lisa diventa un’assassina, attuando una sanguinosa vendetta verso Telespalla Bob.

L’episodio propone un nuovo finale alla puntata della stagione 5, in cui Telespalla Bob riesce a uccidere Bart dopo il processo. Negli anni successivi, Lisa diventa un’investigatrice di True Crime per poter capire la mentalità dei Serial Killer. Nel finale, si scopre che Lisa soffre di doppia personalità e ha fatto tutto per farsi rinchiudere nella stessa prigione di Bob, e attuare la sua vendetta. Potete vedere la clip qui sotto:

pic.twitter.com/rhBz8b1WJA — Out of Context Simpsons Couch Gags (@OOCCouchGags) November 6, 2023

I nuovi episodi de I Simpson sono iniziati l’1 ottobre negli Stati Uniti e arriveranno solo in seguito nel nostro paese.

I Simpson sono disponibili su Disney+.

Vorreste vedere l’episodio in cui Lisa è un’assassina? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Comic Book