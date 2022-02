sono famosi per aver predetto numerosi eventi reali, tra i quali purtroppo anche il conflitto scoppiato negli ultimi giorni tra Russia e Ucraina.

Lo showrunner della serie, Al Jean, ha commentato la clip di un vecchio episodio del 1998 in cui il presidente della Russia svelava che l’Unione Sovietica non si era mai sciolta. Jean ha commentato dispiacendosi per quando I Simpson prevedono eventi così tragici:

L’aggressività storicamente non scompare mai e devi essere super vigile. Nel 1998, quando questa clip è andata in onda, forse era l’apice delle relazioni tra USA-Russia. Ma da quando il presidente russo Vladimir Putin è stato eletto, quasi tutti hanno capito che è un cattivo ragazzo e che sarebbero accadute cose brutte. C’è il tipo di previsione in cui facciamo riferimento a qualcosa che è accaduto, che sta accadendo di nuovo – o che speriamo che non accada, ma purtroppo poi succede.

Jean ha poi aggiunto che la serie parlerà di come è cambiato il mondo in futuro, ma di non aspettarsi una citazione palese di Russia e Ucraina.

Cosa ne pensate del fatto che I Simpson abbiano predetto il conflitto tra Russia e Ucraina? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: The Hollywood Reporter