Al Jean, showrunner della serie animata I Simpson, ha risposto alle teorie di molti fan che sostengono che Lisa possa essere un personaggio queer.

Negli episodi sono stati mostrati molti momenti in cui la protagonista esprime la sua attrazione per i ragazzi e ha persino alcune storie d’amore, tuttavia questi dettagli non hanno spento le ipotesi degli spettatori.

Lo showrunner, intervistato da Digital Spy, ha ora dichiarato:

Secondo me, e si tratta semplicemente della mia opinione, essere queer è decisamente una possibilità nella vita di Lisa: è una persona aperta e qualcuno che ama tutto. Perché no?

Nelle prossime puntate ci sarà però spazio per ulteriori dettagli riguardanti la vita sentimentale del personaggio:

In un episodio ci saranno lei e Nelson.

Jean ha sottolineato:

Abbiamo uno show in arrivo in cui nel futuro Lisa potrebbe essere insieme a Nelson e mostra Simu Liu di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli nella parte del marito di Lisa.

Yeardley Smith, che dava voce a Lisa, aveva affrontato la questione in precedenza ricordando che Lisa ha solo otto anni e potrebbe quindi essere troppo presto per definirne la sessualità:

Anche se spesso le persone transgender o della comunità LGBTQ dicono ‘Lo sapevo fin dall’inizio!’, nel mio cuore e nella mia anima, Lisa ha solo otto anni e ama le cose femminili. Ma sono totalmente d’accordo con l’idea che esplori altri modi di vivere e se quello la rende felice la sostengo. Sicuramente. Ma ha otto anni, gente! Otto anni.

Nel corso delle tante puntate realizzate dello show animato cult, tuttavia, sono stati cambiati alcuni dettagli della storia dei protagonisti. Lisa, come ricorda ComicBook, è ad esempio diventata vegetariana solo dopo sette stagioni, caratteristica che è stata mantenuta in tutte le puntate successive.

Fonte: Digital Spy