sarà il protagonista della serie, un progetto australiano prodotto per Paramount+ che lo vedrà recitare accanto a Lincoln Younes.

Le riprese dello show inizieranno a Sydney nel mese di maggio e il progetto è prodotto da Mark Fennessy e Karl Zwicky. Kieran Darcy-Smith sarà autore del progetto in veste di autore e regista.

La serie si ispira all’autobiografia di John Ibrahim e racconta la storia di due fratelli, Sam e John, che organizzano il mondo della strada ma si perdono a vicenda nella loro ascesa verso il potere. Gli episodi racconteranno quello che accade a John Ibrahim, un immigrato alle prese con la povertà, senza educazione, soldi e prospettive future, diventando il più famoso magnate dei nightclub di King Cross, una mini Atlantic City, con ogni tipo di criminalità che si possa offrire.

McShane avrà il ruolo di Ezra Shipman, l’antagonista del protagonista che regna a King of the Cross e ha il dono di tutto ciò che riguarda il business, che si tratti delle azioni o di supervisionare le scommesse illegali, la prostituzione e gli strip club per cui l’area è famosa fin dalla Guerra in Vietnam.

Per tre generazioni Ezra è stato l’uomo più potente e temuto di Sydney, ma ora affronta la sua mortalità. Tutto quello che doveva fare è mantenere il potere e il successo materiale, ma non c’è nessuno a raccogliere la sua eredità. Tutto cambia con l’entrata in scena di John Ibrahim (Younes), un facsimile ma in versione adolescente di Ezra: giovane, brusco, ambizioso e intelligente. Ezra, vedendo l’opportunità di estendere il suo regno, accoglie John tra i suoi seguaci… Ma chi sta sfruttando chi?

