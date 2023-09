Lucasfilm ha recentemente lanciato la tanto attesa serie di Star Wars dedicata ad Ahsoka Tano, e finora ha ottenuto un forte apprezzamento dai fan. In particolare, l’episodio cinque è stato unanime nell’ottenere elogi sia dalla critica che dal pubblico. Il ruolo di Ahsoka è interpretato da Rosario Dawson, che fa parte di un cast eccezionale che include anche Mary Elizabeth Winstead. Interessante notare che Winstead è sposata con un’altra icona di Star Wars, Ewan McGregor, celebre per il suo ruolo di Obi-Wan Kenobi. Recentemente hanno avuto un figlio insieme, che, a quanto pare, è anch’esso un appassionato di Star Wars. La Winstead ha condiviso anche chi sia il personaggio preferito del loro bambino.

“Ricordo di essere entrata con il nostro piccolo neonato“, ha raccontato la Winstead a Entertainment Weekly. “Una volta pronto per uscire nel mondo, quello è stato uno dei primi posti in cui è andato, il set di Obi-Wan. Quindi, ha sicuramente familiarizzato con il mondo di Star Wars, anche se non lo capisce ancora del tutto. Ha amici di Star Wars dappertutto, come i pupazzi di Grogu, di cui è ossessionato. Ormai fa parte della nostra vita da un po’ di tempo. Per quanto riguarda i giocattoli preferiti di nostro figlio, lui ha il suo Grogu. Ha Lola della serie su Obi-Wan. Ci sono molti papà [dadas] in giro di varie epoche di Obi-Wan. Se vede in giro una qualsiasi figura di Obi-Wan, quella è papà [Dada]. Per ora lo conosce come tale“

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Ahsoka è interpretata da Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ed Eman Esfandi. Gli episodi sono diretti da Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel and Rick Famuyiwa. Dave Filoni è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è la co-produttrice esecutiva.

