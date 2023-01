Dal 6 gennaio, su Pluto TV (il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount) sarà disponibile un canale completamente dedicato alla serie Il Mio Amico Arnold.

I nostalgici degli anni ‘80, ma non solo, potranno rivivere le esilaranti avventure di Arnold Jackson e del fratello Willis, due fratellini afroamericani rispettivamente di 8 e 13 anni, che vengono adottati dal ricco uomo d’affari Philip Drummond. All’inizio i due ragazzini si rivelano due pesti, in particolare il piccolo Arnold, ma con il passare del tempo, imparano a fidarsi del patrigno e a vivere incredibili ed esilaranti avventure nell’attico di Park Avenue.

La serie – composta da 8 stagioni e creata da Jeff Harris, Bernie Kukoff e Herbert Kenwith – ha fatto innamorare il pubblico italiano e internazionale del piccolo Arnold e dei suoi amici raccontando uno spaccato del tessuto sociale americano dell’epoca e il punto d’incontro tra due culture e stili di vita profondamente diversi tra loro, e diventando nel tempo uno show iconico e capace di emozionarci sempre come la prima volta.

Tantissime anche le guest star e personaggi famosi comparsi nel corso degli episodi. Tra i camei più noti, sicuramente quello di Nancy Reagan, moglie dell’allora presidente Ronald Reagan, apparsa per pubblicizzare la sua campagna contro l’abuso di droga, Just Say No. Oltre a Nancy Reagan, la serie ha visto la partecipazione di altre star del calibro di Meadowlark Lemon, Muhammad Ali, Ed “Too Tall” Jones, Dorothy Hamill, Mr. T, David Hasselhoff, l’automobile KITT, Hervé Villechaize, Lawrence Tureaud (Mr. T), la squadra americana di ginnastica delle Olimpiadi del 1984 e Lance Parrish.

Fonte: Comunicato stampa