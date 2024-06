Il Mistero dei Templari – La serie non sembra abbia influenzato in nessun modo lo sviluppo del terzo film dopo i capitoli con star Nicolas Cage arrivati nelle sale nel 2004 e nel 2007.

Jon Turteltaub, durante un episodio del podcast dedicato alla saga, ha parlato dell’impatto del progetto che era stato realizzato per Disney. Il filmmaker ha sottolineato:

Realisticamente, non penso abbia influenzato il terzo lungometraggio. Quello era uno show di Disney+ realizzato da persone che pensavano al target di Disney+, mentre i film sarà più nel mondo dei lungometraggi. Anche se, a questo punto, è anche di Disney+. Nessuno di noi si sente in quel modo. Non ci sentiamo delusi o sostenuti dalla serie. Abbiamo sempre pensato: ‘Noi siamo noi e loro sono loro’.

I fan della saga stanno attendendo il terzo film fin dal 2008 e ora, con l’assunzione di Chris Bremner come sceneggiatore, i loro desideri sembra stiano per realizzarsi.

Turteltaub ha inoltre sottolineato che il nuovo capitolo della storia coinvolgerà i membri originali del cast, facendo quindi intendere che anche Nicolas Cage tornerà sul set. L’attore, a marzo, aveva però spiegato che non aveva alcun interesse nel riprendere il proprio ruolo.

