Il classico del cinema horror Il prescelto diventerà una serie tv e a occuparsi della produzione ci saranno anche Andy Serkis e Jonathan Cavendish tramite la loro casa di produzione The Imaginarium.

Howard Overman, sceneggiatore di Misfits e War of the Worlds, ha firmato lo script del progetto di cui Urban Myth e The Imaginarium hanno ottenuto i diritti da Studiocanal.

Deadline ha svelato che il progetto sta venendo proposto a varie emittenti.

Il film Il prescelto, uscito nelle sale quasi 50 anni fa e con la regia di Robin Hardy, aveva come protagonisti Edward Woodward e Christopher Lee. Al centro della trama c’era il sergente della polizia Neil Howle, che si ritrova ad arrivare sull’isola di Summerisle per investigare sulla scomparsa di una giovane ragazza. Il devoto cristiano si ritrova alle prese con abitanti che venerano divinità pagane, situazione che fa scivolare la situazione nel caos portando a una tragedia.

Il film horror è poi approdato sugli schermi televisivi e nelle sale nel 2005 con un remake con star Nicholas Cage. Nel 2014 Studiocanal aveva ottenuto i diritti dell’opera.

Overman ha anticipato che la serie proporrà le tematiche all’insegna del sacrificio, della superstizione e dei rituali. Cavendish e Overman hanno infatti creato una “serie coraggiosa, sconvolgente e unica, che porta i temi e il potere dell’opera originale all’interno di un’ambientazione moderna elettrizzante”.

Che ne pensate della decisione di realizzare una serie tratta dal film Il Prescelto? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline