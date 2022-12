John Aniston, il padre di Jennifer, è morto all’età di 89 anni e la soap opera Il tempo della nostra vita gli ha reso omaggio in occasione dell’ultimo episodio che aveva girato.

Nella puntata andata in onda lunedì sugli schermi americani, Victor ha accolto il suo nuovo ospite Leo Stark in maniera poco calorosa, arrivando persino a minacciarlo.

Il personaggio non è stato poi particolarmente felice nello scoprire che Leo era stato invitato ad alloggiare da Chez Kiriakis da suo nipote, reagendo dichiarando che avrebbe licenziato Sonny da Titan se non avesse fatto andare via il suo amico. Sonny ha quindi reagito difendendosi dallo zio. Victor ha quindi accettato che Leo rimanga e ha lasciato che Sonny mantenesse il suo lavoro, dichiarando “Ho cambiato idea perché ho un cuore d’oro“.

Le ultime parole di Victor sono quindi state rivolte a Sonny, avvertendolo che Will non appoverà la sua nuova filosofia pro-Leo.

La puntata si è conclusa con un montaggio video in cui è stata ripercorsa l’evoluzione del personaggio – da villain a uomo di famiglia – ed è stato mostrato Victor mentre si scontra con i suoi nemici, e si sposa con Carly, Vivian, Kate, Nicole e Maggie. Il video ha poi ritratto il personaggio di Aniston rivelandone il lato meno duro e, infine, mentre si allontanava al tramonto.

Sui social, inoltre, i colleghi dell’attore hanno condiviso ricordi e aneddoti in una serie di video:

Che ne pensate del tributo a John Aniston realizzato dalla soap Il tempo della nsotra vita?

Fonte: TVLine