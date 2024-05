Mattson Tomlin, sceneggiatore non accreditato di The Batman e autore ufficiale dello script del secondo capitolo delle avventure dell’Uomo Pipistrello della DC che verrà nuovamente diretto da Matt Reeves, è lo scrittore che, qualche settimana fa, è stato incaricato dalla HBO di sviluppare uno spin-off di Game of Thrones che racconterà la brutale e sanguinosa conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen.

Intervistato da Entertainment Weekly, Mattson Tomlin ha spiegato che si trova tutto in fase molto preliminare ma ha aggiunto che raccontare questo momento della storia di Westeros equivarrà al narrare una vicenda simile a quelle di Napoleone o Alessandro Magno:

Si trova tutto ancora in una fase molto preliminare in cui, attualmente, sto scrivendo la sceneggiatura, attualmente sto facendo molto lavoro di confronto con George R.R. Martin. Parlando con George è diventato davvero chiaro perché mi ha detto “Tratta questa storia come se fosse successa davvero”.

Poi aggiunge:

A differenza della serie originale, non ho migliaia di pagine su cui basarmi per adattare. Ho un paio di centinaia di pagine in cui ci sono molti indizi. Diventa un po’ come fare una serie su Napoleone o su Alessandro Magno o su qualche grande figura storica che conosciamo molto bene. Sappiamo dov’era, sappiamo cos’ha conquistato, sappiamo chi è vissuto e chi è morto. Tutte le risposte a queste domande diventano la trama, e poi diventa il mio compito chiedermi “Ma cosa significava da un punto di vista tematico”? Come si sentiva? Quali erano le emozioni quando questa persona è morta e quando è vissuta? Non abbiamo il contesto. Non sappiamo cosa abbia detto a chi.

