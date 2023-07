Sam Reid, protagonista di Intervista col Vampiro, ha anticipato alcuni aspetti della stagione 2, in arrivo prossimamente.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Reid ha parlato del nuovo status quo dei protagonisti nella stagione 2:

Sono separati e Louis ha un nuovo partner, Armand, interpretato da Assad Zaman. Scopriremo molto di più su Armand e la sua storia passata e chi è in realtà, perché Assad non ha avuto davvero la possibilità di interpretarlo nella scorsa stagione. Armand è un personaggio davvero fantastico che ha molti collegamenti con altri vampiri. È molto vecchio. Scoprire di più su Armand, e sulla relazione con Louis e la loro dinamica, molto diversa da quella tra Louis e Lestat, è entusiasmante. È come una corsa sfrenata sulle giostre. Mi viene un formicolio quando vedo Assad come Armand — è molto bello quasi da far venire i brividi, così come Ben Daniels, che interpreta Santiago.