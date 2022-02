, tra i protagonisti di, farà parte del cast di, una delle nuove serie Marvel prodotte per Disney+.La produzione, come prevedibile, non ha svelato i dettagli del suo ruolo, anche se alcuni fan ipotizzano possa avere una parte da villain.

La sinossi più recente dello show anticipava:

La geniale Riri Williams, ispirata da Tony Stark, decide di costruire la propria armatura per combattere per il bene dell’umanità. Questa ragazza super intelligente lavora duramente e infonde molta umanità al suo ruolo in versione Super Eroina Ironheart.

Il personaggio di Williams è stato introdotto per la prima volta nei fumetti Marvel nel 2016, come creazione dello scrittore Brian Michael Bendis e dell’artista Mike Deodato. Nei fumetti, è una studentessa del MIT di 15 anni che esegue un reverse engineering dell’armatura di Iron Man per creare un’armatura tutta sua. Iron Man, alias Tony Stark, alla fine se ne accorge e le dà il proprio sostegno nel perseguire la vita di un supereroe.

La sceneggiatura della serie sarà firmata da Chinaka Hodge, già nel team di Snowpiercer. Per ora non è stato annunciato quando inizieranno le riprese degli episodi.

Che ne pensate dell’arrivo di Anthony Ramos nel cast di Ironheart?

Fonte: Deadline