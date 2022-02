L’attrice, recentemente nel cast di, farà parte degli interpreti di, la nuova serie Marvel prodotta per Disney+. Nel cast del progetto ci sono già Dominique Thorne e Anthony Ramos.

Al centro della trama ci sarà la geniale inventrice e creatrice di un’armatura avanzata tecnologicamente in stile Iron Man, Riri (Thorne). Secondo le fonti di Variety, Ross dovrebbe avere la parte della migliore amica della protagonista.

Ramos, invece, in base alle indiscrezioni di The Hollywood Reporter, sarebbe il villain della storia. Le ipotesi riguardanti il suo ruolo sostengono quindi che possa trattarsi di Ezekiel “Zeke” Stane, il figlio di Obadiah Stane (Jeff Bridges), nemico di Tony Stark nel primo film dedicato alle avventure di Iron Man. Il personaggio potrebbe quindi apparire anche in Armor Wars e diventare un alleato di Sharon Carter/The Power Broker, considerando inoltre che la Contessa Valentina Allegra de la Fontaine sembra stia costruendo un gruppo in stile Avengers. Ramos, secondo altre teorie, potrebbe forse interpretare Victor Mancha, il figlio cyborg di Ultron a cui si era accennato nella terza stagione di The Runaways. Nei fumetti il personaggio è un eroe, tuttavia nella versione televisiva potrebbe iniziare il suo percorso nella storia come un villain.

Chinaka Hodge sarà a capo degli sceneggiatori al lavoro su Ironheart, show che porterà sugli schermi il personaggio creato da Brian Michael Bendis e dall’artista Mike Deodato.

Fonte: Variety