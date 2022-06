Nel cast di Ironheart, una delle prossime serie targate Marvel ci sarà anche Manny Montana.

L’attore si è unito agli interpreti giò annunciati da Disney+ per il progetto che racconterà la storia di Riri Williams, parte affidata a Dominique Thorne, la geniale inventrice e creatrice di un’armatura molto avanzata tecnologicamente in stile Iron Man.

Attualmente i produttori non hanno rivelato i dettagli del ruolo affidato a Montana, conosciuto dal pubblico televisivo per aver recitato in show come Good Girls, Mayans MC e prossimamente tra gli interpreti della quarta stagione di Westworld.

Nel cast di Ironheart ci saranno anche Anthony Ramos e Lyric Ross.

Le riprese sono attualmente in corso e Chinaka Hodge ha firmato la sceneggiatura del progetto.

Riri Williams ha debuttato tra le pagine dei fumetti nel 2016 ed è stata creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne che studia al MIT e crea la propria armatura. Tony Stark si accorge del suo talento e la sostiene nel suo percorso che la porta a diventare una supereroina.

Fonte: Variety