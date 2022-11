Ironheart: Dominique Thorne parla dei rumor su Mephisto

Dominique Thorne, interprete di Riri Williams, ha commentato i rumor che vorrebbero Sacha Baron Cohen come Mephisto in Ironheart.

Parlandone con Comic Book, la Thorne ha detto che nella serie ci sono tante cose inattese, ma non ha confermato ne smentito la presenza di Cohen come Mephisto:

Oh cavolo, la serie sta arrivando. In realtà abbiamo appena finito di girare il 2 novembre e penso che ci sia molto in cui i fan possono affondare i denti , soprattutto se si sono divertiti a vedere Riri Williams in un altro mondo che non era il suo. Penso che potrebbero divertirsi, entrando nel suo mondo.