Forte del successo di, Paramount+ ha annunciato che una serie reboot diè in produzione.

Il CEO di Paramount Global Bob Bakish lo ha annunciato durante la chiamata con gli investitori per il primo trimestre di quest’anno fiscale:

Sulla base del successo di “Jackass Forever”, stiamo lavorando con i creatori per continuare la partnership con una nuova serie, portando ancora più ridicole buffonate direttamente su Paramount+.

Jackass Forever, il quarto film della lunga serie, è stato un successo al botteghino internazionale di febbraio con 23,5 milioni di dollari. Il film includeva membri del cast classico come Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, oltre a diversi volti nuovi, tra cui Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney e Jasper Dolphin.

La serie originale era un successo di Mtv andato in onda per tre stagioni tra il 2000 e il 2001. Oltre a dare il via a diversi spin-off, ha debuttato anche al cinema.

Fonte: Variety