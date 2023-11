In un’intervista con Harper’s Bazaar, Jenna Ortega, attrice di origini latine nota per la serie Mercoledì, ha raccontato le difficoltà riscontrate agli inizi della sua carriera:

Come attrice bambina, ci sono due lavori che puoi ottenere: o sei la versione più giovane di qualcuno o interpreti la figlia di qualcuno, e non c’erano molti attori ispanici di primo piano per i quali potessi avere quel ruolo. Quindi molti dei lavori che volevo fare crescendo non avrebbero mai funzionato, perché non avevo un certo aspetto. È stato davvero difficile sentirsi dire che qualcosa che non potevi cambiare era ciò che ti impediva di avere successo.

Alcune persone con cui ho lavorato forse non hanno avuto sempre a cuore i miei interessi. Da bambina mi veniva sempre detto cosa dovevo o non dovevo fare, quale strada dovevo intraprendere, cosa sarebbe stato meglio per me.