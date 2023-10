Netflix è al lavoro su una miniserie basata sulla vita del presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy: la serie sarà basata sul libro JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956, di Fredrik Logevall, pubblicato nel 2020 e concepito come prima parte di una biografia in due volumi. La prima parte arriva al periodo in cui Kennedy fu senatore junior degli Stati Uniti dal Massachusetts.

Alla sceneggiatura e alla produzione esecutiva è stato ingaggiato Eric Roth, autore della sceneggiatura di Killer of the Flower Moon, oltre che vincitore del premio Oscar per Forrest Gump e scrittore di film come Munich, A Star is Born, Ali, Il curioso caso di Benjamin Button e Dune.

Coinvolti nella produzione anche Peter Chernin e Jenno Topping della Chernin Entertainment, mentre si sta cercando uno showrunner.

L’idea è di costruire una versione americana di The Crown, concepita quindi con uno schema su più stagioni e, potenzialmente, più attori nella parte di Kennedy e degli altri personaggi mano a mano che invecchiano.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili