Ron Howard ha condiviso nuovi dettagli del documentario Jim Henson: Idea Man, in arrivo su Disney+ il 30 maggio.

Il progetto, di cui Vanity Fair ha condiviso qualche immagine in anteprima, offrirà uno sguardo esaustivo alla vita e alla carriera del creatore dei Muppet.

Lisa, la figlia di Jim, ha lodato il coinvolgimento del regista sottolineando:

Ron Howard è un creativo e una personalità all’altezza di mio padre, come nessun altro che avremmo potuto considerare.

Howard non sapeva molti dettagli della vita di Henson quando ha accettato il compito di occuparsi del documentario prodotto da Imagine Entertainment, venendo poi colpito dalla “creatività senza tregua”, dalle idee intelligenti e acute, e delle osservazioni sul mondo del filmaker, elementi che lo hanno portato a compiere un’evoluzione dalla televisione al cinema.

Il filmaker si è inoltre ispirato al set di The Cube, andato in onda durante lo show NBC Experiment in Television nel 1969, per rendere omaggio all’estetica, alla sensibilità e alla giocosità del lavoro originale di Henson.

Lisa, intervistata da Howard, parlerà della personalità del padre, permettendo agli spettatori di conoscerlo meglio come persona e condividendo delle storie sul suo legame con la moglie Jane, rapporto “mai mostrato in modo così onesto e intimo” anche nell’affrontare i dettagli della loro separazione. Ron ha spiegato che era importante capire il prezzo pagato da Jim per “questo dono che ci ha fatto e intorno al quale ha costruito la sua carriera e la sua vita”.

Il filmmaker ha spiegato che una delle interviste più importanti è stata quella con Frank Oz che ha permesso di far capire i rischi presi, cosa si prova quando si vince e quando si perde, regalando una prospettiva unica su Henson e su come avesse imparato a non dare nulla per scontato dopo la prematura morte del fratello maggiore, evento che lo ha spinto a dare costantemente spazio alla sua creatività.

Tra le interviste realizzate per il documentario, come rivelano le immagini condivise dal magazine, ci saranno anche quelle con Jennifer Connelly che parlerà di Labyrinth e con Rita Moreno.

Che ne pensate? State aspettate il documentario su Jim Henson diretto da Ron Howard?

Seguiteci su TikTok!

Fonte: Vanity Fair

I film e le serie imperdibili