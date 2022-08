Joe Pesci tornerà a recitare in occasione della comedy Bupkis, prodotta per Peacock.

Il progetto, composto da episodi della durata di 30 minuti, si ispira alla vita di Pete Davidson che ne sarà protagonista accanto a Edie Falco.

Pesci avrà il ruolo del nonno del protagonista e sarà una presenza regolare nello show, ritornando così a lavorare per il piccolo schermo dopo lo show Half Nelson, in onda nel 1985.

Davidson sarà coinvolto nel progetto anche come co-sceneggiatore in collaborazione con Dave Sirus e Judah Miller e i tre uniranno elementi assurdi alla prospettiva unica del mondo del giovane attore.

Peacock ha paragonato la comedy allo stile di Curb Your Enthusiasm.

Miller sarà showrunner di Bupkis e alla regia sarà invece coinvolto Jason Orley.

In una dichiarazione ufficiale, Susan Rovner, presidente di Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, aveva dichiarato presentando il progetto:

Pete Davidson è uno dei comici più ricercati al giorno d’oggi, grazie al suo umorismo intelligente e unico e al suo punto di vista onesto. Bupkis avrà dalla sua il marchio divertente, sorprendente e senza filtri di Pete per le commedie che il pubblico ha imparato ad amare, e rafforzerà il nostro catalogo di Peacock.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di Bupkis di Joe Pesci? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline