Josh O’Connor, star di The Crown, si è aperto e ha raccontato le sfide che ha affrontato dopo il successo della celebre serie storica di Netflix. In una recente intervista con GQ, condotta prima dello sciopero della SAG-AFTRA, l’attore, che ha interpretato il principe Carlo, ha ammesso di non aver inizialmente voluto sottoporsi al provino per la serie, ma dopo aver letto la sceneggiatura di una scena specifica della terza stagione, ha cambiato idea. O’Connor ha debuttato come il figlio maggiore della defunta Regina Elisabetta II a metà della terza stagione e poi ha recitato accanto a Emma Corrin nel ruolo della principessa Diana nella quarta stagione. La sua interpretazione gli ha anche valso un Premio Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Ma interpretare uno dei membri più noti della famiglia reale britannica nello spettacolo ha comportato anche un certo livello di fama, qualcosa che O’Connor non ha apprezzato particolarmente.

“È stato un periodo molto difficile. È stato davvero molto impattante per me, le persone mi fermavano“, ha detto a GQ. “Si desidera essere parte di cose che hanno successo e sono viste, ma credo che a volte sottovalutiamo quanto possa essere potente anche una leggera perdita di anonimato.” L’attore di Challengers aveva precedentemente dichiarato a The Hollywood Reporter in un’intervista del 2021 che crede che se non fosse stato per l’uscita della quarta stagione durante i lockdown legati al COVID-19, ci sarebbe stata una graduale crescita del numero di persone che lo avrebbero riconosciuto in pubblico. “Ma a causa del COVID, improvvisamente siamo tutti fuori dal lockdown ed è davvero uno shock per il sistema“, aveva detto all’epoca. “Prima non venivo riconosciuto affatto, e ora lo sono. È così strano!”

Parlando con GQ, l’attore ha aggiunto che, nonostante il successo ottenuto negli ultimi anni, si trova a ripensare al periodo in cui lavorava a progetti cinematografici e televisivi più di nicchia. Ha detto: “Quello che facevo nella mia carriera prima di The Crown – voglio solo continuare a farlo“.

