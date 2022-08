Kaley Cuoco tornerà sul piccolo schermo con la serie Based On a True Story prodotta per Peacock, che ne ha ordinato due stagioni.

Il progetto, descritto come un thriller a sfumature comiche, è sviluppato dai produttori Craig Rosenberg (The Boys) e Jason Bateman (Ozark).

Al centro della trama ci saranno un agente immobiliare, un idraulico e un’ex star del tennis le cui vite si scontrano inaspettatamente, svelando l’ossessione americana per i veri crimini, gli omicidi e i sedili del water a chiusura lenta.

Kaley, recentemente, aveva dichiarato che probabilmente la serie L’assistente di volo si sarebbe conclusa con la seconda stagione.

Il sito Deadline sostiene però che il creatore Steve Yockey stia sviluppando delle idee per un potenziale ritorno di Cassie Bowden, personaggio affidato all’attrice, sugli schermi, anche se per ora HBO Max non ha confermato lo sviluppo della terza stagione. Cuoco, recentemente, è protagonista anche come doppiatrice della serie animata Harley Quinn, tratta dai fumetti della DC, in cui dà voce alla famosa villain in azione a Gotham City.

Fonte: TVLine