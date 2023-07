Kaya Scodelario collaborerà nuovamente con Netflix in occasione della miniserie Senna, progetto dedicato alla storia del campione di Formula 1 Ayrton Senna, la cui famiglia è coinvolta nella produzione.

L’attrice, conosciuta per aver recitato nelle saghe The Maze Runner e Pirati dei Caraibi, avrà la parte di un personaggio inventato negli episodi. Le riprese sono in corso in Brasile e in Argentina.

Le sei puntate seguiranno il percorso compiuto dal pilota, dando spazio anche alla sua personalità e ai suoi rapporti personali. La narrazione prenderà in via quando Ayrton inizia la sua carriera, trasferendosi nel Regno Unito per gareggiare nel campionato Formula Ford, fino al tragico incidente mortale avvenuto a Imola, durante il Gran Premio di San Marino nel 1994.

Kaya ha dichiarato:

Essendo per metà brasiliana è sempre stato un mio sogno lavorare in una produzione brasiliana. Essere coinvolta in un progetto che racconta la storia di Ayrton, un vero eroe nazionale che significa così tanto per la popolazione brasiliana e intorno al mondo, è un onore. Si tratta di un’enorme responsabilità e sono entusiasta nell’intraprendere questo percorso.

La casa di produzione brasiliana Gullane si occuperà di Senna e Vincent Amorim sarà showrunner e regista. Dietro la macchina da presa delle puntate ci sarà anche Julia Rezende.

