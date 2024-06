Kel Mitchell ha rivolto nuove accuse a Dan Schneider, responsabile di alcuni dei più grandi successi di Nickelodeon, dopo quelle compiute negli episodi della docuserie Quiet on Set.

L’attore, ospite del podcast Baby, This is Keke Palmer, ha ricordato che quando Schneider ha sostituito Brian Robbins alla guida di All That:

L’atmosfera dello show è iniziato a cambiare un po’. Robbins ha iniziato a lavorare a Varsity Blues e a tutti questi film diversi e il team della produzione ha iniziato ad andare in pezzi, quindi se ne sono andati.

Mitchell ha aggiunto:

Ci hanno lasciati con il capo sceneggiatore, Dan Schneider. Quindi stava scrivendo e io e lui ci siamo un po’ scontrati.

Kel ha raccontato:

Mi ricordo che io e Dan abbiamo avuto una grande lite sul set. Ha detto: ‘Andiamo lì in questa grande stanza, in questo sgabuzzino’. Ha chiuso la porta e ha perso il controllo, semplicemente urlando tutte queste cose folli.

Mitchell ha ammesso:

Essendo a questo punto un adulto, avevo una decisione da prendere, capite? Ho pensato: ‘Okay, o lotteremo o me ne andrò’. Ed è quello che ho fatto. Mi sono allontanato dalla situazione.

Mitchell ha recitato nello show dal 1994, facendo inoltre parte degli interpreti di Kenan & Kel, accanto a Kenan Thompson dal 1996, realizzando poi un film basato sullo sketch Good Burger.

Thompson aveva commentato le dichiarazioni compiute in Quiet on set sostenendo che era vicino a tutti gli attori che avevano dovuto affrontare i comportamenti inappropriati sul set, ribadendo che non aveva assistito a nulla di quanto accaduto perché era successo dopo che se ne era andato:

Dan non era realmente così in Kenan & Kel. Era indicato come ‘Creato da’, ma era uno showrunner diverso. Tutta quella negatività è iniziata dopo il tempo trascorso a Nickelodeon. Non sono stato a conoscenza di molto di tutto ciò, ma il mio cuore è rivolto a chiunque sia stato vittima, e alle famiglie.

Thompson ha inoltre spiegato che si sentiva colpevole per aver dichiarato di avere dei bei ricordi del tempo trascorso a Nickelodeon e che è felice che siano state condivise le esperienze negative vissute sul set.

Che ne pensate delle accuse di Kel Mitchell contro Dan Schneider?

Fonte: Variety