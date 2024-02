Kelly Bishop racconterà la sua vita e la sua carriera nell’autobiografia The Third Gilmore Girl, che verrà pubblicato il 17 settembre da Gallery Books, di proprietà di Simon & Schuster.

L’attrice ha dichiarato:

Dai miei primi passi su un palco di Broadway, alla città di Stars Hollow, sono entusiasta nell’accompagnare i miei fan lungo tutta la storia della mia vita.

Tra le pagine si racconteranno storie del dietro le quinte della sua carriera e le lezioni di vita appresa durante gli anni di attività.

Emily, il cui vero nome è Carole Bishop, ha iniziato a lavorare come ballerina in show teatrali come Golden Rainbows, Promises, Promises e On the Town, recitando poi nella parte di Sheila Bryant in A Chorus Line. Il personaggio era ispirato alla sua vita e le ha fatto conquistare nel 1976 un Tony Award.

Bishop ha recitato poi nel film cult Dirty Dancing e nell’amatissima serie Una Mamma per Amica, andata in onda su WB e The CW, dal 2000 al 2007.

La star racconterà inoltre qualche dettaglio della sua vita privata, tra cui la perdita del suo secondo marito a causa del cancro e le difficoltà affrontate.

