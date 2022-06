Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’di, disponibile da un paio d’ore su Disney+ , il Jedi trova un messaggio inciso su un muro da una sua vecchia conoscenza. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Mentre vengono aiutati da Tala a fuggire, Kenobi e Leia scoprono dei messaggi incisi sul muro. Uno di questi messaggi è di un vecchio amico di Obi-Wan, Quinlan Vos, apparso anche nella serie animata Clone Wars.

Vos è un amico d’ìnfanzia di Obi-Wan, plagiato dal Conte Dooku e divenuto il suo assassino personale. Grazie a uno scontro con Kenobi, rinsavisce e si unisce come veterano Jedi alle Guerre dei Cloni. Si ritirerà dal consiglio per stare con Khaleen Hentz, che era incinta. Durante l’Ordine 66 era su Khashyyyk, dove venne ferito gravemente. In seguito venne svelato come sopravvisse all’attacco, mentre oggi scopriamo che ha aiutato Tala a spostare persone in cerca d’aiuto.

