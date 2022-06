Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’ episodio 3 di, disponibile da un paio d’ore su Disney+ , un dialogo nella puntata fa riferimento a due storie scartate dai film di Star Wars.Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

In primo luogo, Ewan McGregor menziona un fratello biologico mentre parla con la piccola Leia sul trasporto di Frek. Il fratello di Kenobi non è mai stato introdotto in precedenza nel canone ufficiale di Star Wars, ma George Lucas inizialmente aveva pianificato di rivelare che Owen Lars fosse il fratello perduto del Jedi in Episodio VI. Vedremo prima o poi questo fratello perduto?

Leia poi si chiede se Obi-Wan sia il suo “vero” padre, a cui il Jedi risponde: “Vorrei poter dire di esserlo.” Obi-Wan intende semplicemente che qualsiasi papà sarebbe meglio di Darth Vader, ma la frase potrebbe alludere al triangolo amoroso Anakin-Kenobi-Padmé tagliato dalla trilogia prequel di Star Wars.

I primi tre episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate di queste storie scartate citata nell’episodio 3 di Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant