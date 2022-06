Con Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen è tornato nel mondo di Star Wars, indossando nuovamente i panni di Darth Vader. L’attore ha parlato, in un’intervista esclusiva con Comic Book, della possibilità di uno scontro con Grogu, e del futuro del personaggio:

Parlando di Vader, Christensen ha dichiarato che nessun cattivo pensa di esserlo, e ne vediamo qualche aspetto già in Obi-Wan Kenobi:

Beh, non credo che nessuno che sia un cattivo si consideri effettivamente come il cattivo. Quindi, no, penso che Anakin si senta come se fosse stato maltrattato dai Jedi e avesse bisogno di trovare un percorso diverso, e non per colpa sua è finito davvero in un diverso insieme di circostanze.