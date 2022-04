debutterà a fine maggio sue nella serie ci sarà anche un nuovo tema musicale per il protagonista composto da

La colonna sonora della serie sarà composta da Natalie Holt, prima donna a occuparsi delle musiche di un progetto di Star Wars, ma Williams ha specificamente chiesto se poteva scrivere un tema in onore di Obi-Wan, poiché non gli è mai stata data l’opportunità scrivere un tema del genere nella trilogia originale data la morte del personaggio in Episodio IV.

Lo ha svelato proprio Natalie Holt, in un’intervista con Vanity Fair dedicata alla colonna sonora della serie Disney+:

Obi-Wan è un personaggio della trilogia originale per il quale John non aveva scritto un tema perché muore proprio all’inizio, in Una nuova speranza. È l’unico personaggio per cui non aveva scritto un tema. Quindi ha parlato con Kathleen Kennedy, la presidente della Lucasfilm, e ha detto: ‘Voglio solo scrivere un tema per Ben.’ Chi gli poteva dire di no? E lo ha fatto, ha scritto il tema di Obi-Wan, e incarna completamente lo spirito della serie.