sarà il Grande Inquisitore in Obi-Wan Kenobi, la nuova serie di Star Wars in arrivo su Disney+ la prossima settimana.

In precedenza il personaggio è apparso in Star Wars Rebels, serie animata scritta da Dave Filoni, in cui era doppiato da Jason Isaacs. In una recente intervista con Entertainment Weekly Friend ha spiegato di non aver visto la serie animata per non rischiare di imitare il personaggio di Isaacs:

Volevo davvero onorare il personaggio così come l’ho visto, quindi quasi deliberatamente non ho visto l’interpretazione animata. Io e la regista Deborah Chow, lo sceneggiatore Dave Filoni e tutti i ragazzi volevamo davvero fare qualcosa di nuovo che onorasse e fosse fedele allo spirito del personaggio senza dare una sorta di imitazione dell’interpretazione di qualcun altro.

L’attore ha poi parlato del personaggio e dei suoi colleghi inquisitori, svelando quanto gli piace il design e il fatto che tutti ne siano terrorizzati:

Il Grande Inquisitore è il capo degli Inquisitori e fa rapporto direttamente a Darth Vader. È un esponente piuttosto potente del lato oscuro. E alcune persone che non hanno familiarità con Star Wars potrebbero o meno saperlo, ma era un Jedi. Combatteva per le forze del bene come guardia del tempio. Ed è anche una delle persone che ha addestrato i Jedi negli stili di combattimento, quindi conosce tutte le loro tecniche e questo lo rende un avversario piuttosto temibile. Quando li vedi nel secondo trailer uscire dalla loro navicella, senti l’intera Tatooine che si nasconde per la paura. Ma ho anche adorato il modo in cui i tre Inquisitori sono così diversi tra loro. Le loro armi sono diverse l’una dall’altra. Sung ha quell’incredibile elmo. E poi Moses ha portato una versione così originale del suo personaggio. Quindi siamo stati un trio felice e cattivo.

Ha infine parlato della caccia a Obi-Wan Kenobi:

Ovviamente, è un maestro della Forza. Ma per me, è una figura davvero potente. Il Grande Inquisitore non sta correndo in giro come un pollo senza testa che insegue le persone a sinistra, a destra e al centro. Ci sono molti servitori inferiori che possono farlo. Lui si fida della Forza, del suo istinto. E onestamente, come una specie di esperto cacciatore di topi, sente davvero di poter fiutare qualsiasi Jedi nascosto ovunque, in qualsiasi momento. Quindi se fossi un Jedi e venissi braccato da questo cattivone, sarei piuttosto spaventato.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

