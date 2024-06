Jodie Comer, a distanza di oltre 2 anni dalla fine della serie, ha rivelato le reazioni dei fan al destino di Villanelle in Killing Eve.

Lo show BBC era tratto dal romanzo scritto da Luke Jennings e raccontava la storia dell’assassina e dell’agente dei servizi segreti Eve Polastri, interpretata da Sandra Oh.

Villanelle, nella storia portata sul piccolo schermo, ha perso la vita. Jodie ha ora spiegato durante un episodio del podcast The Discourse:

So che ci sono stati molti fan sconvolti. E guarda, tutte le persone che hanno lavorato a quello show si sono impegnate per quattro anni e ci hanno dedicato così tanto. Penso che Villanelle fosse come un gatto con nove vite. E ho sempre pensato che questo avrebbe avuto delle conseguenze su di lei e dovesse arrivare alla sua fine.