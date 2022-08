King Kong: una serie sulle origini del personaggio è in fase di sviluppo per Disney+

King Kong sarà al centro di una nuova serie live-action in fase di sviluppo per Disney+.

ll progetto, la cui trama non è stata rivelata, sarà prodotto da James Wan tramite la sua casa di produzione Atomic Monster.

La sceneggiatura sarà firmata da Stephany Folsom (Paper Girls) e viene descritto come un’avventura action serializzata che conduce il classico mostro nell’epoca moderna. King Kong ritornerà inotlre alle origini del personaggio con un ritorno a Skull Island e l’alba di un nuovo Kong.

La serie si ispirerà ai libri di Merian C. Cooper e di Joe DeVitto che collaborerà prossimamente con The Merican C. Cooper Estate per produrre nuovi libri che saranno usati anche per sviluppare la serie.

Il personaggio di King Kong è stato al centro di numerosi progetti cinematografici, che hanno causato anche dei problemi legali a Legendary e Warner Bros, essendo presente nei film Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, e Godzilla vs Kong. Netflix, invece, ha poi recentemente prodotto la serie animata Skull Island.

Fonte: Deadline