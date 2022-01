Doposembra chenon lascerà il mondo Disney+, l’attore è infatti entrato a far parte del cast della serie prequel de

L’attore si unirà a Luke Evans e Josh Gad, che torneranno rispettivamente nei panni di Gaston e LeTont, oltre alla nuova arrivata Briana Middleton nei panni di Tilly, sorellastra di LeTont.

Fee sarà il principe Benoit Berlioz, un amico d’infanzia di Tilly che è cresciuto ed è diventato un principe carismatico, affascinante e sicuro di sé.

Per quanto riguarda la serie, il progetto sarà composto da otto episodi in stile musical. La storia sarà ambientata molto prima degli eventi del film del 2017 La bella e la bestia e contribuirà ad espandere l’universo del live action.

A produrre la serie Edward Kitsis ed Adam Horowitz, creatori e produttori della celebre serie tv C’era una volta – Once Upon a Time sulla ABC (dove peraltro venne citata La Bella e la Bestia, con Robert Carlyle come Bestia ed Emilie de Ravin come Belle). Gad ed Evans produrranno a livello esecutivo insieme a loro. Le sceneggiature saranno curate da Gad, Kitsis e Horowitz: i tre elaborarono l’idea per questa serie mentre lavoravano alla comedy Muppets Live Another Day, che doveva essere prodotta da Disney+ ma non è mai partita.

Uscito nel 2017, il film di Bill Condon ha incassato 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Cosa ne pensate dell’ingresso di Fra Fee nel cast del prequel de La bella e la bestia? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety