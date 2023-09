La caduta della casa degli Usher, la nuova serie prodotta da Mike Flanagan, arriverà il 12 ottobre su Netflix e online sono stati svelati i dettagli sui personaggi al centro della trama, ispirata a un racconto di Edgar Allan Poe.

Ecco le descrizioni dei personaggi:

Carla Gugino sarà Verna, un demone in grado di cambiare aspetto. Roderick e Madeline la incontrano per primi quando ha l’aspetto di una donna misteriosa, quando sono giovani. Verna ritorna a sorpresa decenni dopo per sterminare gli eredi della fortuna degli Usher, facendo emergere i segreti di Roderick e Madeline.

Mary McDonnell interpreta Madeline Usher, che con Roderick forma un duo formidabile ed è chiaramente la mente dell’operazione alla base di Fortunato. Un lato negativo di tutta quella determinazione e ambizione è il fatto che passerebbe sopra il fratello se dovesse farlo, nonostante l’affetto che prova per lui.

Carl Lumbly avrà il ruolo di C. Auguste Dupin, un avvocato che gli Usher hanno incontrato per la prima volta oltre 30 anni fa. Da allora l’uomo è determinato nel suo tentativo di sconfiggere la famiglia.

La serie, ambientata nel presente dopo la morte degli eredi di Roderick, proporrà delle conversazioni con Dupin che spiega gli eventi che hanno portato a quella situazione.

Mark Hamill sarà Arthur Pym, l’avvocato della famiglia Usher che non è mai stato sconfitto. Il legale è un enigma persino per chi gli è accanto, ma rimane un leale dipendente e sostenitore degli Usher, agendo senza porre alcuna domanda.

Henry Thomas interpreta Frederick Usher, il figlio maggiore di Roderick e suo erede, oltre a essere il meno pronto tra i suoi fratelli a occuparsi degli affari di famiglia. Freddie è molto geloso e profondamente insicuro. L’uomo è sposato con Morella “Morrie” Usher (Crystal Balint), un’ex modella e attrice che si è lasciata quella vita alle spalle, ma spera di ottenere il rispetto legato a essere di nuovo quella donna. La coppia ha una figlia, Lenore (Kyliegh Curran).

Samantha Sloyan ha il ruolo di Tamerlane Usher, la più adatta a gestire l’azienda di famiglia e che cerca di uscire dall’ombra del padro. Tamerlane sa che non erediterà mai l’azienda e quindi cerca di trovare il suo posto nel mondo del benessere e dei soldi. Suo marito è un fitness influencer chiamato Bill T. Wilson (Matt Biedel), o BILLT. Anche se è uno sposo dedito, gentile e riflessivo per Tamerlane, pronto a fare qualsiasi cosa sia necessaria per renderla felice, Bill è qualcuno che Tamerlane ha scelto in modo strategico per lei, e la facciata del loro matrimonio mostra delle crepe.

T’Nia Miller sarà Victorine Lafourcade, la maggiore tra i “bastardi” di

Usher che sostiene chiunque abbia il suo sangue debba avere una voce in capitolo. Come tutti gli eredi, Victorine desidera l’approvazione e l’affetto del padre, situazione che ostacola la sua missione nella vita, ovvero aiutare le persone. Dopo che Roderick dimostra dell’interesse nelle sue nuove procedure mediche, Victorine piega le regole dei test clinici per iniziare a fare degli esperimenti sui soggetti umani.

Rahul Kohli sarà Napoleon “Leo” Usher, un esperto in videogiochi e playboy che è dipendente dalle droghe. Per lui si tratta di offuscare il dolore della realtà, ma il suo comportamento sta iniziando a diventare un problema per il suo fidanzato, Julius.

Kate Siegel sarà Camille L’Espanaye, descritta come estremamente acuta e pungente, una donna che gestisce le pubbliche relazioni della famiglia Usher. Il suo compito è trasformare comportamenti negativi in una buona copertura mediatica e raccogliere segreti di chi le è accanto, da usare a suo favore.

Sauriyan Sapkota sarà Prospero “Perry” Usher, il più giovane dei figli di Usher, soprannominato anche “Gucci Caligula”. Il giovane si avvicina per la prima volta al mondo di chi è ricco e i suoi obiettivi sono maggiormente legati a trasformare la sua vita in una grande festa, usando i soldi della famiglia.

Kyliegh Curran sarà Lenore Usher, la nipote di Roderick e considerata la migliore dalla famiglia. La figlia di Frederick e Morella è empatica e prende scelte coscienziose, piuttosto che pensare al meglio per la sua famiglia.

Ruth Codd ha il ruolo di Juno Usher, la seconda moglie di Roderick ed ex tossicodipendente, situazione che ha lasciato perplessi i membri della famiglia quando si sono sposati.

Katie Parker sarà Annabel Lee, la prima moglie di Roderick e madre di Frederick e Tamerlane, oltre a essere l’unico vero amore di Roderick. La donna è calorosa e si fida del prossimo, cercando di trovare sempre il meglio in Roderick, situazione che non le ha fatto vedere i pericoli legati alla famiglia.

Michael Trucco ha infine la parte di Rufus Griswold, in passato il leader del settore poi finito nelle mani di Roderick. L’uomo è affascinante, sicuro e spietato, non la persona più intelligente, ma determinato a stabilire la propria fortuna.

Fonte: EW



