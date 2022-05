La serie dedicata anon è ancora stata abbandonata: Kathleen Kennedy ha infatti aggiornato i fan sul progetto.Il sito Cinemablend ha chiesto alla produttrice qualche dettaglio sul progetto ed è stato svelato che i ritardi sulla produzione sono legati ai tanti impegni di Donald Glover.

Kennedy ha raccontato:

Dovete chiederlo a Donald: è lui che ha il coltello dalla parte del manico. Ma non ci sono movimenti. Lo dirò onestamente. Ma non è perché non ci stiamo provando. Semplicemente è un ragazzo davvero impegnato