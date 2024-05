Dopo il criptico aggiornamento di qualche settimana fa, James Gunn ha finalmente svelato qualcosa di concreto su Lanterns, la serie live action su Lanterna Verde in sviluppo ormai da qualche tempo, che come noto si concentrerà su Hal Jordan (il pilota collaudatore interpretato per la prima volta sullo schermo da Ryan Reynolds nel film del 2011) e John Stewart (un ex marine e uno dei primi supereroi neri della DC), che indagano su un mistero che “gioca un ruolo davvero importante conducendoci nella storia principale che stiamo raccontando con i film e le serie DC”. Peter Safran ha descritto il progetto come “una nello stile della HBO e soprattutto di True Detective“.

Con un post su Instagram, il produttore James Gunn ha svelato che Damon Lindelof (“Lost,” “Watchmen”) e Chris Mundy (“Ozark”) si sono uniti alla prossima serie di Green Lantern della DC come sceneggiatori assieme a Tom King:

Sì, è vero. La serie ‘Lanterns’ del DCU sta mettendo insieme un team eccezionale di sceneggiatori, basato su un meraviglioso copione pilota e una bibbia di Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof.

