Nell’episodio crossover di Law & Order: SVU della stagione 24 si è quasi assistito a un bacio tra Stabler e Benson e Mariska Hargitay ha ora spiegato perché i fan non hanno potuto vedere quel momento tra i due personaggi.

In un’intervista rilasciata a Variety, l’attrice ha rivelato che si era parlato di quel possibile evento romantico durante la produzione.

L’attrice ha sottolineato:

La nostra chimica è innegabile, è semplicemente così. Se devo essere onesta, io e Chris Meloni avevamo pensato dovesse andare in un modo e chi aveva il potere non la pensavano come noi, quindi la scena del quasi bacio è stata cambiata all’ultimo minuto.