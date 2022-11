Le cronache di Spiderwick: Momona Tamada e Alyvia Alyn Lind nel cast

Nel cast della serie Le cronache di Spiderwick ci saranno anche Momona Tamada (The Baby-Sitters Club, The Boys) e Alyvia Alyn Lind (Chucky).

I nuovi arrivi tra gli interpreti dello show prodotto per Disney+ saranno una presenza importante nelle puntate dell’adattamento dei romanzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black.

Tamada avrà infatti la parte di Emiko, una teenager di Henson e membro di un gruppo di pazienti che seguono le terapie presso l’Ospedale Psichiatrico Meskwaki con la diagnosi di bugiarda patologica, situazione che rende complicato capire se sta dicendo la verità. La teenager è inoltre cresciuta sentendo parlare degli eventi misteriosi avvenuti nella tenuta degli Spiderwick e prova molta curiosità nei confronti del nuovo arrivato, Jared Grace.

Lind sarà invece Calliope, che all’esterno sembra una ragazza perfettamente normale, ma solo all’esterno essendo invece una creatura mortale che ha assunto quell’aspetto per rimanere vicina al malvagio orco Mulgarath e aiutarlo nella sua missione.

La serie tratta dai romanzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black affronteranno delle tematiche molto rilevanti per i ragazzini e per le loro famiglie, tra cui questioni sulla salute mentale. Dopo aver lasciato New York ed essersi trasferiti in Michigan nella tenuta della famiglia con la madre, i gemelli Jared e Simon Grace, insieme alla sorella Mallory, si ritrovano alle prese con un mondo alternativo e fantastico.

I primi due episodi saranno diretti da Kat Coiro e il progetto è prodotto da Paramount Television Studios e 20th Television. Aron Eli Coleite (Locke & Key) è lo showrunner ed è produttore della serie insieme a Coiro, Holly Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Fonte: ComicBook