Durante ladi quest’anno è stato annunciato anche un nuovo speciale per Disney+:, che debutterà quest’estate.Nel poster, che potete vedere qui sotto, la Morte Nera diventa un pallone da spiaggia, circondato da Vader, dei Porg, Finn e uno Stormtrooper. Lo speciale arriverà sulla piattaforma streaming il

Faranno il loro ritorno nella versione LEGO C-3PO, Lando, Boba Fett, Rey, Poe, Obi-Wan Kenobi, Rose, Jabba the Hutt, Anakin Skywalker, Darth Vader, Kylo Ren, Finn, Han Solo, Leia, e Palpatine, oltre a Wick Cooper e Valeria da LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures. Weird Al Yankovic apparirà come un cameo nel ruolo di un nuovo personaggio chiamato Vic Vankoh.

Questo speciale dedicato alle vacanze è il terzo di quelli prodotti per Disney+, dopo lo speciale del 2020 The LEGO Star Wars Holiday Special e quello per Halloween 2021 LEGO Star Wars Racconti Spaventosi.

